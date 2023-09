Hügelgräber aus Gaya werden Welterbe

Photo : YONHAP News

Hügelgräber aus Gaya im südlichen Teil der koreanischen Halbinsel sind in die Welterbeliste der UNESCO aufgenommen worden.Die Gaya-Tumuli, sieben Anordnungen von Grabhügeln aus Gaya-Staaten, wurden als Welterbestätte anerkannt.Die Entscheidung traf das UNESCO-Welterbekomitee auf einer Sitzung am Sonntag im saudi-arabischen Riad.Die Gaya-Tumuli sind sieben Hügelgräbergruppen, die zwischen dem 1. und 6. Jahrhundert in den Regionen Yeongnam und Honam angelegt worden waren.Das Welterbekomitee erklärte, dass die Gaya-Tumuli als wichtiges Zeugnis der Aufrechterhaltung eines autonomen, horizontal aufgebauten und einzigartigen Systems einen außergewöhnlichen universellen Wert besäßen. Sie zeigten auch die Vielfalt der alten Zivilisationen.Gaya ist eine Konföderation aus Kleinstaaten, die seit kurz vor und nach Christus bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts in der Umgebung des Flusses Nakdong gediehen. Zu den bekanntesten zählen Geumgwan Gaya und Daegaya.Im Gegensatz zu Goguryeo, Baekje und Silla, die zur selben Zeit existierten, gibt es über Gaya heute kaum noch Aufzeichnungen.Daher werden die Gräberkomplexe als wichtiges Erbe betrachtet, mit dem die verlorene Gaya-Zivilisation wiederhergestellt werden kann.Aus Südkorea gibt es insgesamt 14 Stätten des Weltkulturerbes und zwei Stätten des Weltnaturerbes. Der Grottentempel Seokguram und der Tempel Bulguk, der Aufbewahrungsort der Tafeln der Tripitaka Koreana (Janggyeong Panjeon) am Tempel Haein und der Jongmyo-Schrein wurden 1995 die ersten Welterbestätten in Südkorea.