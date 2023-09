Kultur Christoph Ransmayr erhält Park-Kyung-ni-Literaturpreis

Der österreichische Schriftsteller Christoph Ransmayr ist zum Preistäger des 12. Park-Kyung-ni-Literaturpreises gekürt worden.



Das gab die südkoreanische Stiftung Toji Foundation of Culture, die den Preis vergibt, bekannt.



Ransmayr erlangte mit seinem 1988 veröffentlichten Roman „Die letzte Welt“ weltweiten Ruhm, der vom antiken römischen Dichter Ovid handelt.



Dank des Werks erhielt er verschiedene angesehene Literaturpreise in Europa, darunter den Großen Literaturpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste und den Heinrich-Böll-Preis.



Zu seinen wichtigsten Werken zählen „Die Schrecken des Eises und der Finsternis“, „Der fliegende Berg“, „Odysseus, Verbrecher“ und „Altas eines ängstlichen Mannes“.



Der Park Kyung-ni-Literaturpreis wurde im Jahr 2011 zu Ehren der verstorbenen Schriftstellerin Park Kyung-ni ins Leben gerufen, die für die Romane „Land“ (Toji) und „Die Töchter des Apothekers Kim“ bekannt ist. Die Auszeichnung ist der erste internationale Literaturpreis in Südkorea, für den Romanschriftsteller aus aller Welt infrage kommen.



Der Preis ist mit 100 Millionen Won (75.000 Dollar) dotiert. Die Preisverleihung findet am 2. November in Seoul statt.