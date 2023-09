Fünf Goldmedaillen für Südkorea am ersten Tag der Asienspiele in Hangzhou

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am ersten Tag der Asienspiele im chinesischen Hangzhou fünf Goldmedaillen gewonnen.Die erste Goldmedaille für Südkorea holte am Sonntag Kang Wan-jin im Taekwondo Formenlauf Poomsae der Männer.Anschließend konnte auch Cha Yea-eun bei den Frauen in dieser Disziplin den Titel holen.Gold gab es außerdem im Modernen Fünfkampf der Männer durch Jun Woong-tae, der mit 1.508 Punkten vor Landsmann Lee Ji-hun siegte, der mit 1.492 Punkten Silber gewann.Beide siegten zudem gemeinsam mit Jung Jin-hwa in der Teamwertung vor China.Bei den Frauen sicherte sich Kim Sun-woo die Silbermedaille im Modernen Fünfkampf, die südkoreanische Mannschaft gewann die Bronzemedaille.Hwang Sun-woo schwamm über 100 Meter Freistil zu Bronze, Choi In-jeong gewann die Goldmedaille im Degen der Frauen. Im Finale hatte sie Landsmännin Song Se-ra bezwungen.