28. Busan International Film Festival (BIFF) heute eröffnet

Das 28. Busan International Film Festival (BIFF) wird am heutigen Mittwochabend eröffnet.Eröffnungsfilm ist "Because I hate Korea" des südkoreanischen Regisseurs Jang Kun-jae. Dieses Jahr werden während des Festivals insgesamt 209 Filme aus 69 Ländern präsentiert.In der Wettbewerbssektion New Currents sind zehn Filme, darunter "The summer's Lie" des südkoranischen Regisseurs Sohn Hyun-lok und "September 1923" des japanischen Regisseurs Mori Tatsuya, zu sehen.Zum Abschluss wird am 13. Oktober der Film "The Movie Emperor" des chinesischen Regisseurs Ning Hao gezeigt.