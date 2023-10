Südkorea veranstaltet in Thailand Reisefestival zur Anlockung von Touristen

Photo : KBS News

Trotz der weiterhin großen Beliebtheit der koreanischen Popkultur in Südostasien hat sich die Zahl der Touristen aus dieser Region in Südkorea noch nicht auf das Niveau vor der Corona-Pandemie erholt.Für die Anlockung von Touristen nach Südkorea fand in Thailand eine Veranstaltung zur Bekanntmachung der koreanischen Kultur statt.Ein Auftritt einer K-Pop-Band mit peppiger Musik. Fans werden eins, indem sie jubeln und mitsingen.Anschließend tritt ein weiteres K-Pop-Idol auf. Auch außerhalb der Konzerthalle wird laut gejubelt.Besucher kochen selber Miyeok-guk, eine koreanische Suppe aus Braunalgen und probieren sie. Sie probieren die traditionelle Tracht Hanbok an und genießen den Charme Koreas.Insbesondere in den K-Pop-Tanzerlebnisraum zog es immer wieder junge Menschen.Südkorea veranstaltete das Koreanische Reisefestival in Thailand, um Touristen angesichts der seit der Corona-Pandemie stark gesunkenen Besucherzahl ins Land zu locken.Das Festival fand gleichzeitig an vier Orten in Bangkok statt, die von Thailändern, vornehmlich von jungen Menschen, häufig besucht werden. Es war die größte Tourismusveranstaltung seit dem Pandemie-Ausbruch.Noch im Jahr 2019 reisten über 570.000 Thailänder nach Südkorea, 2021 waren es weniger als 10.000. Letztes Jahr lag die Zahl im 100.000er-Bereich.Um mehr Touristen aus Südostasien anzulocken, sollte Südkorea zusätzlich zu solchen Veranstaltungen sorgfältig über weitere Maßnahmen nachdenken.