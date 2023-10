Erstmals Statue von König Sejong an Universität in USA enthüllt

Photo : KBS News

Anlässlich des Hangeul-Tags, eines nationalen Gedenktags Koreas, haben auch in den USA verschiedene Veranstaltungen stattgefunden, um den Tag zu feiern und König Sejong, den Erfinder des Hangeul, zu ehren.Eine in ein schwarzes Tuch gehüllte Statue von König Sejong dem Großen wird enthüllt.Es ist die erste Statue von König Sejong, die auf dem Campus einer Universität in den USA aufgestellt wurde.An dieser Hochschule, Los Angeles City College, belegen mehr als 1.000 Studenten Koreanischkurse.Wenn Studenten das Gebäude, in dem die koreanische Sprachabteilung untergebracht ist, betreten und verlassen, fällt ihr Blick zwangsläufig auf die Statue von König Sejong, dem Erfinder des koreanischen Alphabets.Unterdessen rief der Stadtrat von Los Angeles offiziell den Hangeul-Tag aus. Von nun an wird jedes Jahr am 9. Oktober auch in Los Angeles der Hangeul-Tag begangen.Es fand außerdem eine Veranstaltung statt, um die Schönheit des Hangeul bekannt und die Menschen damit vertraut zu machen.Das Koreanische Kulturzentrum in Los Angeles wird die ganze Woche über Veranstaltungen durchführen, um die Vorzüge des Hangeul bekannt zu machen.