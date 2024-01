Photo : YONHAP News

Die Kältewelle in Südkorea dauert an.Am Mittwochmorgen lagen die Temperaturen nach Angaben des Wetteramtes in der zentralen Region bei minus 15 Grad.Im Tagesverlauf soll es etwas wärmer werden als am Dienstag. Die Temperaturen sollen landesweit zwischen minus sechs Grad und drei Grad betragen. Für die Hauptstadt Seoul wurden vier Grad unter Null vorhergesagt.Auch am Donnerstag soll es sehr kalt bleiben und erst ab Freitagnachmittag wieder wärmer werden.Auf der Insel Jeju im Süden wird es weiterhin stark schneien, in den dortigen Bergen soll es 20 Zentimeter Neuschnee geben. Im Westen der Jeolla-Provinzen ist laut dem Wetteramt mit zehn Zentimetern Schnee zu rechnen, in den Chungcheong-Provinzen mit fünf Zentimetern.In den meisten Gebieten des Landes wird es außerdem sehr windig sein. Auf Jeju und an den Küsten sei mit Windstärken von 20 Metern pro Sekunde zu rechnen.