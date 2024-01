Oberstes Gericht bestätigt Urteil gegen japanische Firma wegen Zwangsarbeit

Photo : YONHAP News

Südkoreas Oberster Gerichtshof hat erneut geurteilt, dass ein japanisches Unternehmen koreanische Opfer der Zwangsarbeit in den 1940er Jahren entschädigen muss.Das zuständige Richtergremium bestätigte heute in einer Entschädigungsklage von früheren Zwangsarbeiterinnen und Familien gegen Nachi-Fujikoshi Corp. das Urteil der Vorinstanz.Demnach muss das japanische Unternehmen jedem Opfer 100 Millionen Won (75.000 Dollar) Entschädigung und Verzugszuschläge zahlen.Die fünf Opfer waren im Alter von 12 bis 15 Jahren nach Japan verschleppt worden und wurden für gefährliche Tätigkeiten wie die Produktion von Flugzeugteilen und Bomben eingesetzt.Der Oberste Gerichtshof in Seoul hatte seit letztem Monat in ähnlichen Entschädigungsklagen gegen japanische Unternehmen, darunter Mitsubishi Heavy Industries, den Opfern der Zwangsmobilisierung während der Kolonialzeit recht gegeben.