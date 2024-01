Bericht: Zahl von Kitas und Kindergärten soll in vier Jahren um ein Drittel sinken

Photo : YONHAP News

Aufgrund des sich beschleunigenden Geburtenrückgangs wird ein Drittel der Kindertagesstätten und Kindergärten in Südkorea laut einer Prognose in vier Jahren wegfallen.Laut einem vom Koreanischen Institut für Kinderbetreuung und Bildung veröffentlichten Bericht schrumpfte die Anzahl der Kindertagesstätten von etwa 39.000 im Jahr 2018 um 21 Prozent auf ca. 30.900 im Jahr 2022. Die Anzahl der Kindergärten sank in dem Zeitraum von 9.021 um 5,1 Prozent auf 8.562.Das zuständige Forscherteam erwartet, dass der Abwärtstrend infolge der weiter sinkenden Geburtenrate steiler werde.Die Forscher gehen davon aus, dass die Zahl der Kitas und Kindergärten von 39.053 im Jahr 2022 auf 26.637 im Jahr 2028 zurückgehen werde. Das heißt, dass 31,8 Prozent dieser Einrichtungen mangels Anmeldungen geschlossen würden.Sie schlugen vor, den von einer starken Abwanderung betroffenen Kommunen Unterstützung zu bieten, damit eine Mindestinfrastruktur von Kitas und Kindergärten aufrechterhalten werden kann.