Flussbusdienst auf Fluss Han in Seoul geht im Oktober in Betrieb

Photo : KBS News

Ein Flussbusdienst auf dem Fluss Han in Seoul wird im Oktober in Betrieb gehen.Bürgermeister Oh Se-hoon gab auf einer Pressekonferenz am Donnerstag konkrete Pläne bekannt, darunter Routen, Fahrpläne und Fahrpreise.Der „Hangang River Bus“-Dienst wird ab Oktober auf einer Strecke mit sieben Haltestellen angeboten.Die Strecke wird werktags von 6.30 bis 22.30 Uhr und an Wochenenden und Feiertagen von 9.30 bis 22.30 Uhr bedient. Werktags soll es täglich 68 Fahrten geben, an Wochenenden und Feiertagen 48 Fahrten. Während des morgendlichen und des abendlichen Berufsverkehrs wird es alle Viertelstunde eine Fahrt geben.Eingesetzt werden acht umweltfreundliche Hybridschiffe, die mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 17 Knoten (31,5 Kilometer pro Stunde) und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 20 Knoten (37 km/h) fahren. Jedes Schiff kann bis zu 199 Passagiere gleichzeitig aufnehmen.Der Fahrpreis beträgt 3.000 Won (2,25 Dollar).