Kulturministerium gründet Büro zur Förderung internationalen kulturellen Austauschs

Photo : YONHAP News

Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus wird ein Büro für internationale kulturelle Angelegenheiten und Öffentlichkeitsarbeit gründen.Das gab das Kulturministerium am Dienstag bekannt.Damit sollen der internationale Kulturaustausch und die Öffentlichkeitsarbeit für die koreanische Kultur im Ausland verstärkt werden.Das Kulturministerium will durch den Umbau die Unterstützung für den internationalen Austausch in allen Bereichen der koreanischen Kultur stärken.Das Ressort plant, mit 42 Koreanischen Kulturzentren und PR-Hallen im Ausland als Stützpunkte Austauschnetzwerke mit Konzerthallen, Museen und Kunstmuseen in anderen Ländern aufzubauen.Zudem will das Ministerium die Kooperation mit relevanten Stellen, darunter Geschäftszentren der Agentur für die Content-Förderung KOCCA und Büros der Koreanischen Zentrale für Tourismus (KTO) im Ausland, ausbauen.Das Ministerium erklärte, dass es den Schwerpunkt auf Funktionsintegration und Effizienz gelegt habe, um inmitten der globalen Beliebtheit der koreanischen Kultur den internationalen Kulturaustausch und die Werbung für die koreanische Kultur zu verstärken.