Kleinkinder in Südkorea verbringen dreimal mehr Zeit mit Smartphones als WHO-Empfehlung

Photo : YONHAP News

Kleinkinder in Südkorea verbringen über dreimal mehr Zeit am Bildschirm als von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlen.Die Koreanische Pressestiftung (KPF) veröffentlichte am Dienstag einen Bericht über die Mediennutzung von Kindern 2023. Dem Bericht zufolge verbrachten Drei- und Vierjährige in Südkorea letztes Jahr im Tagesschnitt 184,4 Minuten mit Medien, darunter Fernseher, Smartphones, Tabletcomputer und Computer.Die WHO empfiehlt für die Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren, täglich weniger als eine Stunde für die Mediennutzung zu verbringen.Die durchschnittliche Mediennutzungszeit der Kinder im Alter von drei bis neun Jahren in Südkorea betrug 185,9 Minuten pro Tag. Die Sieben- bis Neunjährigen verbrachten mit 196,9 Minuten die längste Zeit mit Medien, die Fünf- bis Sechsjährigen mit 169 Minuten die kürzeste Zeit.Das von Kindern am häufigsten genutzte Medium waren Smartphones mit 77,6 Prozent. Dahinter folgten Smart-TVs mit 65,6 Prozent und Tabletcomputer mit 57,1 Prozent.75,3 Prozent der Kinder im Alter von drei bis neun Jahren nutzen YouTube. Sie verbringen im Tagesschnitt 83 Minuten auf YouTube.17,6 Prozent der Kinder haben ein Online-Video erstellt. Der Anteil war bei den Sieben- bis Neunjährigen mit 23,9 Prozent am höchsten.Für die Studie wurden im Zeitraum vom 26. Oktober bis 8. Dezember 2023 2.675 Vormünder von Kindern im Alter von drei bis neun Jahren befragt.Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus zwei Prozentpunkten. Details sind auf der Website der KPF erhältlich.