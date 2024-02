Behörden überprüfen angesichts möglichen kollektiven Handelns von Ärzten Notfallversorgungssysstem

Photo : YONHAP News

Die Regierung überprüft derzeit das Notfallversorgungsystem des Landes.Hintergrund ist die Möglichkeit kollektiven Handelns von Ärzten aus Protest gegen den Regierungsplan, die Zahl der Medizinstudienplätze zu steigern.Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass es am Donnerstag mit neun zuständigen Ministerien und Behörden eine Arbeitssitzung einer zum Umgang mit kollektivem Handeln von Ärzten eingerichteten Zentrale abgehalten habe.Die Sitzungsteilnehmer hätten Informationen über die Entwicklungen im Zusammenhang mit kollektivem Handeln von Ärzten ausgetauscht. Es seien Maßnahmen zur Begrenzung der Lücke in der medizinischen Versorgung als Folge kollektiven Handelns erörtert worden, teilte das Ressort mit.Öffentliche Gesundheitseinrichtungen hätten beschlossen, eigene Maßnahmen zur Notfallversorgung auszuarbeiten. In Vorbereitung auf Notfälle würden sie Notfallkontakte mit dem Gesundheitsministerium und weiteren zuständigen Behörden unterhalten, hieß es weiter.Das Gesundheitsministerium gab am Dienstag die Entscheidung bekannt, die Zahl der jährlich angebotenen Medizinstudienplätze um 2.000 aufzustocken.Die Koreanische Ärztekammer richtete daraufhin am Mittwoch ein Krisenkomitee ein und kündigte kollektives Handeln von Medizinern an.Beim Treffen der Zentrale am Mittwoch wurden Gegenmaßnahmen besprochen. Dazu zählt die Erteilung eines Befehls an Krankenhäuser, die Annahme von Rücktrittsschreiben zu verweigern.