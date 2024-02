Gericht in Montenegro hebt Auslieferung von Terra-Gründer Kwon erneut auf

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Montenegro hat die Auslieferung von Kwon Do-hyung, CEO von Terraform Labs und Hauptfigur im Fall um den Crash der Kryptowährungen TerraUSD und Luna, erneut aufgehoben.Das Berufungsgericht von Montenegro teilte am Donnerstag (Ortszeit) auf seiner Website mit, dass es die erneute Berufung von Kwons Verteidigung akzeptiert habe. Das Gericht habe die Entscheidung des Obergerichts in Podgorica für die Auslieferung aufgehoben und den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen.Die Genehmigung der Auslieferung von Kwon wurde damit zum zweiten Mal vom Berufungsgericht aufgehoben.Das Berufungsgericht hatte zuvor am 19. Dezember letzten Jahres die entsprechende Entscheidung des Obergerichts mit Verweis auf eine unklare Begründung und Verfahrensfehler aufgehoben und den Fall an die Vorinstanz zurückverwiesen.Es wird erwartet, dass das Obergericht bis zum 15. Februar, dem letzten Tag der Auslieferungshaft von Kwon, über dessen Auslieferung entscheiden wird.