Über 5.700 Russen stellten 2023 Asylantrag in Südkorea

Letztes Jahr haben mehr als 5.000 Russen in Südkorea einen Asylantrag gestellt.Wie aus einer am Montag veröffentlichten Statistik des Justizministeriums hervorgeht, wurden im Jahr 2023 insgesamt 18.838 Asylanträge gestellt. Das entspricht einem Anstieg von rund 63 Prozent im Vorjahresvergleich.Unter den Antragstellern stellten russische Staatsangehörige mit 5.750 Fällen (30,5 Prozent) die größte Gruppe.Die entsprechende Zahl hat sich verglichen mit 2022 verfünffacht, damals hatte es 1.038 Anträge russischer Staatsbürger gegeben. Die letztjährige Zahl ist zudem fast so hoch wie die Gesamtzahl russischer Asylanträge in den 26 Jahren seit Beginn entsprechender Aufzeichnungen im Jahr 1994, die bei 5.814 lag.In den meisten Fällen wurden politische Gründe angeführt, einschließlich der Verweigerung der Einberufung. Dies war in 4.580 Fällen der Grund.Demnach wird vermutet, dass der sich in die Länge ziehende Krieg gegen die Ukraine und die Besorgnis über eine zusätzliche Mobilmachung zur deutlichen Zunahme der Zahl der Asylanträge von Russen führten.Der britische Sender BBC hatte berichtet, dass seit Beginn des Kriegs in der Ukraine mindestens Hunderttausende, vielleicht mehrere Millionen Russen ins Exil gegangen seien. „Forbes“ schätzte unter Berufung auf interne Quellen in russischen Behörden, dass allein im Jahr 2022 600.000 bis eine Million Menschen von Russland aus ins Ausland gegangen seien.