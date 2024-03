Nordkorea beginnt mit Bau von Fabriken in 13 Landkreisen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat in mehreren Landkreisen mit dem Bau von neuen Fabriken begonnen.Machthaber Kim Jong-un setzt sich derzeit für die Entwicklung der Provinzen ein.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Montag berichtete, wurden die Bauarbeiten für regionale Industriefabriken in 13 Landkreisen feierlich aufgenommen.Um welche Fabriken es sich jeweils handelt, wurde nicht bekannt gemacht.In Kujang, einem der Landkreise, in denen gebaut wird, gibt es eine Lebensmittelfabrik. In Eunchon befindet sich ein Düngemittelwerk und in Ichon eine Fabrik für Güter des täglichen Bedarfs. Es wird vermutet, dass die dortigen veralteten Anlagen modernisiert werden.Kim hatte im Januar seine regionale Entwicklungspolitik mit dem Titel „Regionalentwicklung 10×20“ präsentiert. Ziel ist es, mit dem Bau von Industriefabriken jährlich in 20 Landkreisen den Lebensstandard zu erhöhen.