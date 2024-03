Zahl der Erwerbstätigen steigt im Februar um 329.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Februar um mehr als 300.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren 28,04 Millionen Menschen im vergangenen Monat berufstätig. Das sind 329.000 mehr als ein Jahr zuvor.Damit wurde den zweiten Monat in Folge ein Anstieg von über 300.000 verzeichnet.Nach Altersgruppen betrachtet, wurde bei Menschen ab 60 Jahren mit 297.000 der kräftigste Zuwachs verbucht. Dahinter folgten Menschen in ihren Fünfzigern mit einem Anstieg von 84.000 und solche in ihren Dreißigern mit 71.000.Dagegen waren in der Altersgruppe von 15 bis 29 Jahren 61.000 Personen weniger erwerbstätig als im Vorjahresmonat.Die Beschäftigungsquote bei Menschen ab 15 Jahren kletterte im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 61,6 Prozent. Das entspricht dem höchsten Februar-Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1982.Die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im Erwerbsalter von 15 bis 64 Jahren blieb unverändert bei 68,7 Prozent.Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Prozentpunkte auf 3,2 Prozent.