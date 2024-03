Ausgaben für Privatunterricht überstiegen letztes Jahr 27 Billionen Won

Photo : KBS News

Die Gesamtausgaben für den Privatunterricht von Schülern in Südkorea sind letztes Jahr auf ein Allzeithoch von über 27 Billionen Won gestiegen.Das ergab eine Untersuchung zu den Ausgaben für den Privatunterricht von Grund-, Mittel- und Oberschülern im Jahr 2023. Laut den am Donnerstag vom Statistikamt veröffentlichten Ergebnissen stiegen die Gesamtausgaben hierfür letztes Jahr auf 27,1 Billionen Won (20,5 Milliarden Dollar), den bisher höchsten Stand. Das sind 4,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Gesamtausgaben für den Privatunterricht waren 2020 aufgrund der Corona-Pandemie um 7,8 Prozent gesunken. Im Jahr 2021 zogen die Ausgaben jedoch um 21 Prozent an, 2022 um 10,8 Prozent.Die Pro-Kopf-Ausgaben für den Privatunterricht bei den daran beteiligten Schülern legten 2023 gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent auf 553.000 Won (rund 420 Dollar) im Monatsschnitt zu.Die Beteiligung daran stieg im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,5 Prozent. Das heißt, dass statistisch gesehen 7,8 von zehn Schülern Privatunterricht in Anspruch nehmen.Die Beteiligung belief sich bei den Grundschülern auf 86 Prozent, bei den Mittelschülern auf 75,4 Prozent und bei den Oberschülern auf 66,4 Prozent.Wöchentlich 7,3 Stunden wurden für die Teilnahme an solchen Kursen aufgewendet, damit 0,2 Stunden mehr verglichen mit dem Vorjahr.