Zahl der Arbeitskräfte in Südkorea beginnt 2028 zu sinken

Photo : YONHAP News

Aufgrund der Alterung und des Geburtenrückgangs wird die Erwerbsbevölkerung in Südkorea laut einer Prognose in vier Jahren zu sinken beginnen.Das geht aus einem mittel- und langfristigen Ausblick auf Nachfrage und Angebot an Arbeitskräften für 2022 bis 2032 hervor, den der dem Beschäftigungsministerium unterstehende Koreanische Dienst für Beschäftigungsinformationen (KEIS) am Dienstag veröffentlichte.KEIS geht davon aus, dass die Erwerbsbevölkerung und die Zahl der Erwerbstätigen ab 2028 zurückgehen würden.Die Erwerbsbevölkerung ab 15 Jahren werde im Jahr 2027 mit 29,48 Millionen ihren Höhepunkt erreichen, ehe sie bis 2032 um 248.000 schrumpfen werde, hieß es.KEIS schlug vor, in Reaktion auf den Rückgang der Erwerbsbevölkerung den Eintritt potenzieller Arbeitskräfte, darunter junge Menschen, Frauen und Senioren, in den Arbeitsmarkt stärker zu fördern und durch ein größeres Angebot und die Verbesserung der Fertigkeiten die Arbeitsproduktivität zu steigern.