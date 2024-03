Regierung will Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze heute offiziell bekannt machen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will heute die Erhöhung der Zahl der Medizinstudienplätze offiziell bekannt machen.Bildungsminister Lee Ju-ho will offenbar am Nachmittag bekannt geben, dass 2.000 Studienplätze im Fach Humanmedizin zusätzlich entstehen werden.Im Anschluss daran will sich auch Ministerpräsident Han Duck-soo mit einer Ansprache an die Bevölkerung wenden.Regierung und Ärzteschaft liegen wegen der Schaffung zusätzlicher Medizinstudienplätze seit Wochen im Streit. Ärzte lehnen eine Erhöhung um 2.000 Studienplätze angesichts der zurzeit 3.058 Studienplätze als zu stark ab. 90 Prozent der Ärzte in Ausbildung kündigten daher, auch Medizinprofessoren drohen mit einem Rücktritt. Sie befürchten, dass die Maßnahme zulasten der Qualität der medizinischen Versorgung geht.Von den zusätzlichen Studienplätzen sollen 80 Prozent oder 1.600 außerhalb der Hauptstadtregion entstehen. Hintergrund sind Bemühungen der Regierung, die Gesundheitsversorgung in Regionen außerhalb von Seoul zu verbessern.Der größte Ärzteverband Korea Medical Association warnte, dass mit der Entscheidung die letzte Brücke über den Fluss niedergebrannt werde und drohte mit einem Generalstreik.