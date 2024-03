LA Dodgers gewinnen in Seoul Auftaktspiel der neuen MLB-Saison

Photo : YONHAP News

Die Los Angeles Dodgers haben in Seoul das Auftaktspiel der neuen Saison der US-amerikanischen Baseballliga MLB gewonnen.Das Team setzte sich am Mittwoch im Gocheok Sky Dome mit 5:2 gegen die San Diego Padres durch.Den Dodgers gelangen im achten Durchgang oder Inning vier Runs oder Punktgewinne. Damit konnten sie einen 1:2 Rückstand in einen 5:2-Sieg verwandeln.Dodgers-Superstar Shohei Ohtani schnitt mit einem Ergebnis von zwei Treffern in fünf Versuchen ab. Er verbuchte seinen ersten Treffer der Saison sowie seine erste Stolen Base und den ersten RBI (Run Batted In).Der Südkoreaner Kim Ha-seong, der für die Padres als Shortstop spielte, kam auf ein Ergebnis von null Treffern in drei Versuchen und einen Walk.Beide Teams treffen am Donnerstagabend an gleicher Stelle erneut aufeinander.