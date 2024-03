Südkorea kommt in Qualifikationsspiel für Fußball-WM nicht über 1:1 gegen Thailand hinaus

Photo : YONHAP News

Südkorea ist im Qualifikationsspiel für die Fußball-WM nicht über ein 1:1 gegen Thailand hinausgekommen.Die Treffer in der Partie im WM-Stadion in Seoul am Donnerstagabend erzielten Südkoreas Kapitän Son Heung-min in der 42. Minute und Suphanat Mueanta in der 61. Minute.Für die favorisierten Südkoreaner ist die Punkteteilung eine Enttäuschung.Südkorea, die Nummer 22 der FIFA-Weltrangliste, bleibt mit sieben Punkten aber trotzdem Tabellenführer in Gruppe C der zweiten Qualifikationsrunde für die WM-Endrunde 2026. Thailand ist mit vier Punkten weiterhin Zweiter.Beide Mannschaften treffen bereits am kommenden Dienstag im Rajamangala Stadion in Bangkok erneut aufeinander. Anpfiff ist um 19.30 Uhr Ortszeit oder 21.30 Uhr koreanischer Zeit.