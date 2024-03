San Diego Padres glückt bei Seoul Series gegen LA Dodgers die Revanche

Photo : YONHAP News

Die San Diego Padres haben sich im zweiten Spiel der US-amerikanischen Baseballliga MLB mit 15:11 gegen die LA Dodgers durchgesetzt.In dem unterhaltsamen Spiel im Gocheok Sky Dome in Seoul wurden den Zuschauern insgesamt 33 Hits, das heißt erfolgreiche Treffer mit anschließendem Erreichen der Base, geboten.Das Team aus San Diego konnte gegen den unerfahrenen Werfer Yoshinobu Yamamoto gleich im ersten Durchgang punkten und später die Führung auf 9:2 ausbauen.Die Dodgers konnten anschließend noch einmal aufholen, das Spiel aber nicht mehr drehen.Am Mittwoch hatten die Dodgers das erste in Südkorea ausgetragene reguläre MLB-Spiel mit 5:2 gewonnen.Beide Mannschaften fliegen am Freitag wieder in die USA zurück. Während des einwöchigen Aufenthalts hatten sie auch Freundschaftsspiele gegen koreanische Teams bestritten.