Kyodo: Nordkorea will WM-Qualifikationsspiel gegen Japan offenbar nicht ausrichten

Photo : YONHAP News

Nordkorea will offenbar das Qualifikationsspiel für die Fußball-WM gegen Japan nicht ausrichten.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News und beruft sich dabei auf eine an den Vorbereitungen beteiligte Quelle.Die Partie soll am 26. März in Pjöngjang ausgetragen werden.In Nordkorea werde über eine bösartige Infektionskrankheit in Japan berichtet. Es scheine eine Eindämmungsmaßnahme gegen zunehmende Fälle des Streptokokken-induzierten toxischen Schocksyndroms (STSS) in Japan zu sein, so Kyodo.Im Spiel in der zweiten asiatischen Qualifikationsrunde für die Fußballweltmeisterschaft 2026 am Donnerstag in Tokio setzte sich Japan mit 1:0 gegen Nordkorea durch.Die japanische Männer-Nationalmannschaft sollte am heutigen Freitag nach China aufbrechen und am Montag, einen Tag vor dem Spiel, nach Pjöngjang weiterreisen.Die Asiatische Fußballkonföderation AFC hatte bei einer Vor-Ort-Inspektion Anfang März festgestellt, dass das Kim-Il-sung-Stadion in Pjöngjang für die Durchführung des Spiels geeignet sei.Bereits im letzten Monat wurde ein in Nordkorea geplantes Länderspiel verlegt. Das am 24. Februar ausgerichtete Qualifikationsspiel für das olympische Fußballturnier der Frauen zwischen Nordkorea und Japan sollte ursprünglich im Kim-Il-Sung-Stadion in Pjöngjang stattfinden. Gespielt wurde schließlich in der saudi-arabischen Stadt Dschidda.