Choson Sinbo: Peluang untuk Dialog Hilang Jika KTT Korut-AS ke-3 Tidak Diadakan dalam Tahun Ini

Photo : YONHAP News

Choson Sinbo yang diterbitkan oleh Asosiasi Umum Penduduk Korea di Jepang yang mewakili pendapat Korea Utara (Korut) menyatakan bahwa peluang bagi Korut dan Amerika Serikat untuk berdialog akan lenyap jika konferensi tingkat tinggi ketiga antara dua negara tidak diadakan dalam tahun ini.Koran pro-Korut ini juga menyebutkan kemungkinan terjadinya aksi bersenjata oleh Korut.Choson Sinbo dalam edisi hari Rabu (13/11/19), melaporkan bahwa Pemimpin Korut, Kim Jong-un mengatakan jatuh tempo untuk dialog dengan AS hingga akhir tahun ini dan persenjataan yang diperlihatkan dalam tahun ini dipersiapkan untuk 'jalan baru' yang disebut Kim dalam pidato penyambut tahun baru 2019 lalu.Kemudian media itu menyampaikan pula bahwa Korut mendesak AS untuk mengambil pilihan bijaksana, apakah untuk berdialog atau bertentangan.Choson Sinbo menegaskan setelah KTT Korut dan AS kedua di Vietnam gagal, kondisi Semenanjung Korea tidak stabil dan Korut menempatkan senjata barunya untuk berperang. Menurutnya, untuk menghalangi ancaman negara lawannya berperang, perlu dilengkapi dengan kekuatan militer yang menjadi ancaman bagi lawannya.