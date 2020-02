CDC AS Tingkatkan Peringatan Perjalanan untuk Korsel ke Level Tertinggi

Photo : YONHAP News

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (24/02/20) waktu setempat menaikkan peringatan perjalanannya untuk Korea Selatan dari level dua ke level tertinggi yakni level tiga setelah jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di Korea Selatan melampaui 800 orang.Langkah ini dilakukan dua hari setelah AS mengeluarkan peringatan perjalanan level dua untuk Korea Selatan.Dengan menerapkan peringatan level tiga, pemerintah AS mendesak warganya untuk menghindari semua perjalanan yang tidak penting dan tidak diperlukan ke Korea Selatan.Satu-satunya negara lain yang diterapkan peringatan di level yang sama oleh AS terkait penyebaran wabah COVID-19 adalah China.Sementara itu, semakin banyak negara yang melarang warga asing yang masuk ke negaranya lewat Korea Selatan. Hong Kong memulai larangan semacam itu mulai hari Selasa (25/02/20), dan menjadi negara ketujuh yang melarang masuk warga Korea Selatan setelah Israel, Bahrain, Yordania, Kiribati, Samoa, dan Samoa Amerika.