Menhan Korsel dan AS Berbicara Via Telepon, Kecam Uji Coba Rudal dan Nuklir Korut

Photo : YONHAP News

Menteri Pertahanan Korea Selatan Lee Jong-sup dan mitranya dari Amerika Serikat (AS), Lloyd Austin, melakukan pembicaraan via telepon pada Rabu (18/05).Menurut Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dalam pembicaraan pertama secara virtual antara Lee dan Austin itu, kedua pihak membahas mengenai uji coba rudal balistik dan persiapan uji coba nuklir Korea Utara.Kedua menteri sependapat bahwa kondisi internal dan eksternal di Semenanjung Korea dinilai serius, sehingga kerja sama Korea Selatan dan AS menjadi semakin penting dari sebelumnya.Lee dan Austin juga mengecam keras provokasi Korea Utara yang meningkatkan ketegangan di wilayah Semenanjung Korea dan Asia Timur Laut serta mengancam perdamaian dan keamanan dunia.Keduanya menyepakati langkah-langkah untuk mempertahankan kesiapan pertahanan gabungan yang kuat menghadapi ancaman dari Korea Utara.Dalam kesempatan itu, Lee diketahui menegaskan pentingnya pengerahan aset strategis.Dalam kesempatan itu pula, Austin menyampaikan selamat kepada Lee yang baru dilantik sebagai Menteri Pertahanan dan berharap kedua pihak dapat bekerja sama untuk mengembangkan aliansi Korea Selatan dan AS menjadi aliansi strategis yang komperhensif.Usai pembicaraan via telepon tersebut, Kementerian Pertahanan AS membuat pernyataan yang mengatakan bahwa Austin telah mengonfirmasi kembali janji AS untuk mempertahankan Korea Selatan.