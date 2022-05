Pertama Kali dalam 4 Tahun 10 Bulan, Korsel dan AS Bersama Tanggapi Provokasi Rudal Korut

Photo : KBS News

Otoritas militer Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menembakkan sejumlah rudal untuk menanggapi peluncuran rudal balistik Korea Utara.Tindakan Korea Selatan dan AS serupa dilakukan untuk pertama kalinya dalam 4 tahun 10 bulan.Setelah rudal balistik darat-ke-darat Hyunmoo 2 milik Korea Selatan diluncurkan, sebuah rudal taktis ATACMS milik AS pun terbang menuju sasaran.Peluncuran rudal oleh Korea Selatan dan AS itu dilakukan 3 jam 40 menit setelah terdeteksi peluncuran 3 rudal Korea Utara.Pada Maret, saat Korea Utara meluncurkan rudal balistik antar-benua (ICBM) dengan jarak jangkauan tertinggi, militer Korea Selatan menembakkan rudal dari darat, udara dan laut.Pasukan militer AS di Korea Selatan menyampaikan perihal latihan penembakan rudal bersama dengan militer Korea Selatan tersebut dan mengatakan bahwa aliansi Korea Selatan-AS bekerja untuk perdamaian di Semenanjung Korea dan kawasan Indo-Pasifik.Perwakilan Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengungkapkan militer Korea Selatan menunjukkan kemampuan dan persiapan untuk menembak sasaran secara tepat.Setelah terdeteksi tanda-tanda provokasi Korea Utara pada Selasa (24/05), militer Korea Selatan mempertunjukkan kekuatan tempur dengan mengerahkan sekitar 30 unit jet tempur F-15K.Pihak JCS mengecam Korea Utara yang melanggar moratorium peluncuran rudal dan nuklir yang telah dibuatnya dan menyebut peluncuran tersebut sebagai provokasi serta melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Menteri Pertahanan Korea Selatan dan AS juga dilaporkan berbagi informasi via telepon dan menyatakan kedua pihak akan memperkuat tindak pencegahan terhadap provokasi lanjutan Korea Utara.