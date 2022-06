Photo : YONHAP News

Flim baru karya sutradara asal Korea Selatan Park Chan-wook berjudul “Decision to Leave", diperkenalkan kepada media lokal untuk pertama kalinya, sebelum perilisannya di bioskop pada akhir bulan Juni ini.Sutradara Park Chan-wook baru-baru ini menerima penghargaan sebagai Sutradara Terbaik untuk film "Decision to Leave" di Festival Film Cannes ke-75 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei lalu.Park mengatakan bahwa film “Decision to Leave” berbeda dari film-film buatannya sebelumnya, seperti “Old Boy” maupun “Sympathy for Lady Vengeance” yang menonjolkan sisi provokatif.Sutradara Park menjelaskan bahwa daripada sebuah cerita abstrak dan ideologis yang mengambang seperti awan, dia mengakui lebih suka memulai karyanya dengan cerita yang sangat terperinci dan kemudian mengembangkannya.Seperti dalam film “Decision to Leave”, sutradara Park menghadirkan tokoh seorang detektif veteran bernama Hae-jun, yang memiliki sifat sangat teliti yang dapat dilihat dari 12 kantong di bagian atas jaketnya.Dalam film itu, Hae-jun berusaha mengejar kebahagiaannya sembari menyelidiki kasus kejahatan pembunuhan. Oleh karena itu, dia mengalami dilema karena tidak dapat menghindari kecurigaan sekaligus ketertarikan terhadap seorang istri korban pembunuhan yang juga merupakan tersangka.Decision to Leave membuat para penonton terhanyut dalam drama misterius bersama detektif Hae-jun. Namun demikian, film ini bukan hanya menceritakan ketegangan investigasi kasus pembunuhan saja, tetapi juga berkisah mengenai ketulusan cinta.Aktris Tang Wei yang salah satu pemeran dalam film "Decision to Leave" mengatakan bahwa dia belum pernah memainkan peran serupa sebelumnya.Meski tidak terdapat adegan provokatif dalam film ini, namun seperti film-film sutradara Park Chan-wook sebelumnya, penonton dapat menikmati akhir cerita film yang tidak terduga dan keunikan humor yang khas.