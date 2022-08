AS Tekankan Langkah Tambahan Dapat Diambil Seiring

Photo : YONHAP News

Washington menanggapi positif usulan pendekatan inkremental terhadap denuklirisasi Korea Utara yang disampaikan Presiden Yoon Suk Yeol sebagai "inisiatif berani".Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Ned Price menyampaikan posisi tersebut dalam sebuah pengarahan pers pada Kamis (18/08) saat ditanya mengenai inisiatif Presiden Yoon dan kemungkinan penghapusan dini sanksi jika denuklirisasi Korea Utara terealisasi.Price mengatakan bahwa pihaknya akan pertama-tama mengambil langkah pertama saat Korea Utara menerima proposal Seoul dan mengungkapkan dukunganya terhadap denuklirisasi.Sembari mengatakan bahwa AS tidak yakin tujuan denuklirisasi akan langsung tercapai, juru bicara itu mengatakan bahwa akan ada proses di mana kedua pihak akan mengambil langkah tambahan yang dapat membantu memajukan pencapaian tujuan bersama tersebut.Price mengatakan bahwa Korea Utara harus terlebih dahulu menunjukkan niat untuk terlibat dalam dialog dan diplomasi, kembali menekankan bahwa AS siap untuk berbicara dengan Korea Utara.Sementara itu, dia menambahkan bahwa bantuan kemanusiaan untuk Korea Utara tersedia untuk pengecualian sanksi, mengindikasikan bahwa beberapa langkah bantuan ekonomi dapat dilakukan di bawah "inisiatif berani" tersebut.