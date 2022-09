Kapal Induk Ronald Reagan AS Tiba di Busan pada Jumat

Photo : YONHAP News

Angkatan Laut Korea Selatan menyampaikan bahwa pasukan militer Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh kapal induk bertenaga nuklir Ronald Reagan masuk ke pelabuhan Busan untuk melakukan latihan militer gabungan bersama Korea Selatan pada hari Jumat (23/09).Ini merupakan kali pertama dalam empat tahun sejak kedatangan kapal induk AS di Korea Selatan pada bulan Oktober 2018 lalu. Terlebih lagi, masuknya kapal induk di Pelabuhan Busan ini merupakan kali pertama sejak Oktober 2017.Tiga kapal AS yang berlabuh di Pelabuhan Busan adalah kapal induk Ronald Reagon, kapal perang USS Chancellorsville, dan kapal perusak Aegis Barry.Kapal tersebut awalnya dijadwalkan tiba di Busan pada hari Kamis (22/09), namun tertunda akibat topan Nanmadol.Angkatan Laut Korea Selatan dan AS akan melakukan latihan militer gabungan di Laut Timur dalam waktu dekat.