AS Berharap Hubungan Trilateral Korsel, AS, dan Jepang Semakin Kuat

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) menyatakan dukungan atas penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Korea Selatan dan Jepang, dan menegaskan pentingnya hubungan trilateral antara Korea Selatan, AS, dan Jepang.John Kirby, Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS, dalam pengarahan pers pada Kamis (17/03) waktu setempat menyampaikan bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida telah mengadakan KTT di Tokyo, pertemuan serupa yang pertama dalam 12 tahun terakhir.Kirby mengatakan bahwa sebelum KTT pada tanggal 6 Maret, Korea Selatan dan Jepang membuat pengumuman bersejarah mengenai pembukaan kesempatan baru untuk kolaborasi dan kemitraan bilateral, dan Presiden AS Joe Biden menyambut baik upaya untuk menyelesaikan isu sejarah dan perbaikan hubungan bilateral Seoul dan Tokyo.Disebutkannya, AS akan terus mendukung Korea Selatan dan Jepang yang telah bersedia memajukan hubungan bilateral saat ini.Menurut Kirby, Pemerintahan Biden telah berupaya memperkuat aliansi pertahanan dan keamanan bilateral untuk meningkatkan pencegahan dan perdamaian di wilayah Indo-Pasifik, serta mendukung Korea Selatan dan Jepang untuk meningkatkan kerja sama guna secara nyata memperkuat hubungan Korea Selatan, AS, dan Jepang.Kirby menambahkan bahwa AS yakin inti dari kemitraan ketiga negara adalah pengembangan visi bersama untuk Indo-Pasifik yang lebih aman, stabil, dan makmur.