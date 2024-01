Pendapatan Tiket Bioskop Korsel Tembus 134 Miliar Won di Bulan Desember 2023

Photo : YONHAP News

Pendapatan tiket film Korea Selatan yang berhasil diraup pada bulan lalu menempati posisi kedua untuk data per bulan.Melihat data yang dirilis oleh Dewan Film Korea pada hari Senin (15/01), omzet penjualan tiket film Korea sepanjang bulan Desember tahun lalu mencapai 134,7 miliar won, dan jumlah penonton di bioskop dibukukan sebanyak 13,7 juta orang.Angka tersebut menandai posisi kedua dalam sejarah per bulan Desember, sejak sistem tiket terintegrasi Dewan Film Korea dioperasikan mulai tahun 2004 silam.Dewan Fim Korea mengakui bahwa pencapaian tersebut dipengaruhi oleh minat yang sangat besar terhadap film Korea berjudul "12.12: The Day" yang menduduki urutan teratas dengan mencatatkan penjualan tiket sebesar 87,7 miliar won serta jumlah penonton di bioskop sebanyak 8,9 juta orang selama bulan Desember lalu.Bahkan film tersebut juga mencatatkan total pendapatan sebesar 115,4 miliar won dan total jumlah penonton 11,85 juta orang, hingga akhir bulan Desember sejak dirilis, yang kemudian menempati posisi puncak dalam film yang paling populer sepanjang tahun lalu.