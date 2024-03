Jadi Poros Keamanan Asia Timur Laut, Jumlah Pasukan AS Untuk Korsel Harus Dipertahankan

Photo : KBS News

Komandan Pasukan Amerika Serikat (AS) di Korea Selatan, Paul LaCamera, dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat AS, menekankan jumlah pasukan AS di Korea Selatan harus dipertahankan pada level saat ini, yaitu sebanyak 28.500 orang.LaCamera mengatakan, jika terjadi kondisi krisis, maka kemungkinan besar negara ketiga akan melakukan intervensi di Semenanjung Korea, apalagi jika krisis terjadi di Cina atau Rusia yang cukup berdekatan secara geografis.Ditambahkan, bahwa Korea Selatan adalah negara aliansi yang harus dipertahankan oleh AS dan merupakan poros keamanan utama di kawasan Asia Timur Laut.Ungkapan LaCamera itu kemudian menarik perhatian, karena muncul di tengah rumor terkait adanya kemungkinan penyesuaian jumlah pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan jika mantan Presiden Donald Trump kembali berkuasa.Dalam kesempatan yang sama, LaCamera juga mengatakan bahwa prioritas utama Korea Utara tampaknya adalah kelangsungan rezimnya. Untuk itu ia memandang kemungkinan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan tidak akan begitu masif, namun perlu untuk tetap siaga dalam menghadapi kemungkinan provokasi dengan intensitas yang rendah.