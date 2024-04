Biden dan Kishida Akan Bahas Ancaman Korut Serta Kerja Sama Trilateral Dengan Korsel

Photo : KBS News

Gedung Putih menyebut, Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan membahas ancaman Korea Utara dan kerja sama trilateral kedua negara dengan Korea Selatan serta isu-isu lain, selama pertemuan puncak mereka pekan depan.Penasihat Komunikasi Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby mengatakan dalam sebuah konferensi pers virtual pada hari Rabu (03/04) bahwa Presiden Biden sangat menantikan kunjungan kenegaraan Kishida ke AS, dan menambahkan bahwa ada banyak hal penting yang akan dibicarakan.Kedua pemimpin tersebut diketahui akan mengadakan pertemuan puncak di AS pada hari Rabu (10/04) mendatang.Kirby mengatakan bahwa mereka akan membahas isu-isu seputar lingkungan keamanan, seperti kekhawatiran mengenai Korea Utara dan Cina.Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa KTT kali ini akan menjadi kesempatan untuk membahas kerja sama bilateral antara AS dan Jepang serta kerja sama trilateral mereka dengan Korea Selatan, dan menambahkan bahwa kerja sama dengan Filipina juga akan turut dibahas.