Neraca Transaksi Berjalan Korsel di Bulan Februari Mencapai Surplus

Photo : YONHAP News

Neraca transaksi berjalan Korea Selatan di bulan Februari mencapai surplus, berkat peningkatan ekspor semikonduktor.Menurut data dari Bank Sentral Korea (BOK) yang diumumkan pada hari Jumat (05/04), neraca transaksi berjalan di bulan Februari mencapai 6,86 miliar dolar AS.Neraca transaksi berjalan diketahui mencapai surplus selama sepuluh bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun lalu.Secara khusus, neraca perdagangan mencapai surplus selama 11 bulan berturut-turut karena kondisi ekspor dan impor.BOK menjelaskan bahwa ekspor semakin membaik di bidang teknologi informasi, sehingga mengalami peningkatan selama lima bulan berturut-turut.Ekspor di bidang baja dan otomotif mengalami pertumbuhan minus, namun ekspor semikonduktor mengalami peningkatan.Ekspor ke Asia Tenggara dan Amerika Serikat masing-masing meningkat sebanyak 20,1% dan 9,1%.Meski demikian, impor di bulan Februari turun 12,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yaitu 45,55 miliar dolar AS.Neraca di bidang jasa mencapai defisit senilai 1,77 miliar dolar AS, dan defisit di bidang perjalanan mencapai minus 1,36 miliar dolar, walaupun selisih defisitnya berkurang dibandingkan satu bulan sebelumnya karena jumlah masyarakat yang bepergian ke luar negeri berkurang.Sementara itu, investasi langsung oleh masyarakat Korea Selatan ke luar negeri meningkat 3,3 miliar dolar AS, dan investasi langsung oleh warga negara asing ke Korea Selatan berkurang senilai 710 juta dolar AS.Investasi saham oleh masyarakat Korea Selatan ke luar negeri meningkat 9,05 miliar dolar AS, dan investasi saham oleh warga negara asing ke Korea Selatan meningkat senilai 10,65 miliar dolar.Menurut BOK, peningkatan investasi saham oleh warga negara asing dipengaruhi oleh 'business value-up program' dari pemerintah Korea Selatan, dan ekspektasi di luar negeri terhadap perbaikan kondisi bidang teknologi informasi seperti semikonduktor berkinerja tinggi.