Korsel dan AS Membuka Dialog Pertahanan KIDD Hari Kamis

Photo : YONHAP News

Kementerian Pertahanan Korea Selatan menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat akan membuka Dialog Pertahanan Terpadu Korea-AS(KIDD) di Washington DC, AS pada hari Kamis(11/04) mendatang.KIDD tersebut menghadirkan pejabat utama dua negara di bidang pertahanan dan luar negeri termasuk Direktur Senior Urusan Kebijakan Pertahanan di Kementerian Pertahanan Cho Chang-rae dan Asisten Wakil Menteri Pertahanan AS untuk urusan keamanan Indo-Pasifik Ely Ratner.Kementerian Pertahanan Korea Selatan menjelaskan bahwa pihaknya akan membahas isu keamanan dan aliansi antara dua negara, di antaranya langkah kerja sama untuk mencegah ancaman misil dan nuklir Korea Utara, peningkatan postur pertahanan terpadu, dan pelaksanaan transfer hak kontrol operasi perang (OPCON) berbasis kondisi.Ditambahkan pula, pihaknya akan membahas langkah kerja sama yang lebih detail untuk mempratekkan 'visi pertahanan dan aliansi antara Korea Selatan dan AS' yang telah disepakati Pertemuan Konsultasi Keamanan antara Korea Selatan dan AS (SCM) ke-55 pada tahun lalu.Visi pertahanan dan aliansi antara Korea Selatan dan AS mencakup peningkatan kerja sama keamanan regional, modernisasi kemampuan negara aliansi berbasis teknologi ilmu pengetahuan, serta peningkatan "sistem pencegahan yang diperluas" AS terhadap sekutunya di Asia.