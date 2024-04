Dubes AS untuk PBB Akan Kunjungi Korsel dan Jepang Pekan Depan

Photo : YONHAP News

Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield akan mengadakan kunjungan ke Korea dan Jepang pekan depan.Perwakilan AS untuk PBB menyatakan pada Senin (8/4) bahwa Dubes Thomas-Greenfield akan berkunjung ke Korsel dan Jepang mulai tanggal 14 hingga 20 April mendatang untuk menghadiri pertemuan yang ditujukan untuk memperkokoh kerjasama bilateral dan trilateral antara AS, Korsel dan Jepang di dalam dan luar Dewan Keamanan PBB.Juru bicara Perwakilan AS untuk PBB, Nate Evans, juga mengungkapkan rencana kunjungan Dubes Thomas-Greenfield melalui akun media sosialnya. Menurut Evans, Dubes Thomas-Greenfield akan menekankan komitmen AS akan kerjasama trilateral dan mempromosikan stabilitas di Semenanjung Korea dan Jepang.Dubes Thomas-Greenfield juga dijadwalkan untuk bertemu dengan pejabat senior Korsel dan Jepang untuk mendiskusikan kemungkinan pembentukan organisasi baru untuk memonitor sanksi PBB terhadap Korea Utara. Langkah tersebut diambil menyusul aksi Rusia memveto resolusi DK PBB yang mengakibatkan berakhirnya panel pemantau sanksi Korut PBB.Rombongan utusan AS untuk PBB tersebut juga akan mengunjungi Zona Demiliterisasi Korea (DMZ), mengadakan pertemuan dengan pembelot Korut dan perbicangan dengan mahasiswa Universitas Ewha.Di Jepang, Dubes Thomas-Greenfield berencana untuk bertemu dengan anggota keluarga warga Jepang yang diculik oleh Korut dan diperkirakan akan melakukan kunjungan ke Nagasaki.