Майкл Помпео: США не позволят КНДР затягивать процесс денуклеаризации до бесконечности

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США не позволят Пхеньяну затягивать процесс денуклеаризации до бесконечности. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в среду в комитете Сената Конгресса США по иностранным делам. При этом он отверг возможность отказа Пхеньяна от выполнения взятых на себя обязательств по денуклеаризации. Помпео вновь отказался назвать точные сроки денуклеаризации КНДР, но утвердительно ответил на вопрос, намерена ли администрация США добиться ядерного разоружения на Корейском полуострове до завершения нынешнего срока президентских полномочий Дональда Трампа. Коснувшись антисеверокорейских санкций, он подчеркнул, что никаких изменений не будет, пока Пхеньян не ликвидирует всё своё оружие массового уничтожения. Эти резолюции были приняты единогласно и являются обязательными к исполнению,- отметили Майкл Помпео.