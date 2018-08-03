На период аномальной жары правительство РК введёт льготы на оплату электроэнергии

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До начала следующей недели правительство и правящая Демократическая партия Тобуро объявят временные льготы на оплату электроэнергии с целью снижения финансового бремени на домохозяйства в период аномальной жары. Об этом сообщил представитель правящей партии в интервью KBS. Он сказал, что окончательные меры будут введены до того, как граждане получат счета за электроэнергию. В качестве одного из вариантов снижения затрат рассматривается возможность освобождения от 10-процентного НДС домохозяйств, объём потребления электроэнергии которых не превышает 500 кВт/ч в месяц. Подобный вариант позволит всем уменьшить расходы без ущерба для Корейской электроэнергетической корпорации KEPCO. Второй вариант - корректировка прогрессивной тарифной шкалы, но этот вариант нанесёт ущерб KEPCO на сумму 355 млн долларов.