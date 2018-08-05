Потребители электроэнергии смогут сами определять дату проверки показаний счётчиков

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Корейская электроэнергетическая корпорация KEPCO решила изменить условия определения даты проверки показаний счётчиков электроэнергии для южнокорейских домохозяйств. До сих пор эту дату компания определяла в одностороннем порядке без согласия потребителей. Принятие данного решения обусловлено решением комиссии по добросовестной конкуренции, которая посчитала действия KEPCO нарушением прав потребителей. Кроме того, с учётом прогрессивной тарифной шкалы в отношении южнокорейских домохозяйств, особенно летом, размер оплаты электроэнергии отличается в зависимости от даты проверки показаний. Как правило пик энергопотребления фиксируется с середины июля по середину августа из-за постоянной работы кондиционеров в условиях жары. Однако, если дата проверки показаний приходится на 15-е число, то периодичность измерения энергопотребления полностью совпадает с упомянутым сезоном. В этой связи платить приходится больше по сравнению с теми, у кого расчётной датой является первое число месяца. По сообщению KEPCO, жители страны с 24 августа смогут подать заявку в компанию об изменении расчётной даты.