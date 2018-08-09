Фильмы с участием Ха Чжон У посмотрели более 100 млн зрителей

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Актёр Ха Чжон У стал четвёртым южнокорейским актёром, фильмы с участием которогго посмотрели более 100 млн зрителей. При подсчёте учитывались 25 фильмов, в которых актёр сыграл главные или второстепенные роли. Ранее такое количество зрителей собирали актёры О Даль Су, Сон Ган Хо и Хван Чжон Мин. Ха Чжон У - самый молодой из этой четвёрки. Актёр дебютировал в 2005 году в фильме "На дежурстве", а после картины "Преследователь", вышедшей в 2008 году, стал появляться на экранах всё чаще в главных ролях. Последний фильм с Ха Чжон У "Вместе с богами" просмотрели более 7 млн 700 тыс зрителей.