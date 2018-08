Южнокорейский актёр Ки Чжу Бон получил приз на Международном кинофестивале в Локарно

Photo : YONHAP News

Южнокорейский актёр Ки Чжу Бон получил приз за лучшую мужскую роль на 71-ом Международном кинофестивале в Локарно, состоявшемся с 1 по 11 августа. Он сыграл главную роль в фильме режиссёра Хон Сан Су «Отель у реки» (강변 호텔 / Hotel by the River). Для Хон Сан Су это 23-ий по счёту полнометражный фильм. В нём говорится о событиях, которые произошли после того, как пожилой человек встретил у реки двух девушек. В 2015 году Хон Сан Су получил Гран-при фестиваля в Локарно «Золотой леопард» за фильм «Прямо сейчас, а не после» (지금은 맞고 그때는 틀리다 / Right Now, Wrong Then), а исполнитель главной роли Чон Чжэ Ён стал лауреатом приза за лучшую мужскую роль.