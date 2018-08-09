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Юг и Север Кореи обсуждают организацию очередного межкорейского саммита, который может приблизить решение актуальных проблем. Об этом заявил председатель северокорейского комитета за мирное воссоединение родины Ли Сон Гвон. Он возглавляет делегацию Севера на межкорейских переговорах на высоком уровне, проходящих в понедельник в северной части пограничного пункта Пханмунчжом в демилитаризованной зоне. Ли Сон Гвон напомнил, что, в соответствии с Пханмунчжомской декларацией, саммит должен пройти в Пхеньяне в начале осени. В свою очередь, глава делегации Юга, министр по делам воссоединения Чо Мён Гюн сказал, что любые различия могут быть сужены, если две Кореи проявят разумный подход к решению проблем. Это четвёртые с начала текущего года переговоры Юга и Севера на уровне министров.