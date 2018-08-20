Азиатские игры-2018: 20 августа у южнокорейских спортсменов 13 медалей

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Южнокорейские спортсмены, которые принимают участие в Азиатских играх в Индонезии, 20 августа завоевали 13 медалей – 3 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые. Обладателем золотой медали стал Ким Тхэ Хун, одержавший победу в финале соревнований по тхэквондо в категории до 58 кг над Ниязом Пулатовым из Узбекистана. Серебро у Ким Чжан Ди, которая уступила в финале женского первенства в категории до 67 кг Джулиане Аль-Сабек из Иордании. Ещё одно серебро у Ха Мин А, которая уступила тайваньской спортсменке Су Поя в категории до 53 кг. Обладателем золотой медали в финале соревнований пои фехтованию на саблях стал Ку Бон Гиль, одержавший победу в финальном поединке над своим соотечественником О Сан Уком. Золотую медаль в финале соревнований по фехтованию на рапирах в женском индивидуальном зачёте завоевала Чон Хи Сук. Она одержала победу над китаянкой Фу Итин. Серебро и у южнокорейских конников. Ким Хёк, Ким Гю Соп, Ким Чжун Пхиль и Нам Дон Хён в финале мужских командных соревнований по выездке уступили команде Японии. Две серебряные и одна бронзовая медаль у южнокорейских стрелков. Обладательницами серебряных медалей стали Чон Ын Хи по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров и Кан Ги Ын в женском трапе. Бронза у Ан Дэ Мёна в мужском трапе. Ещё одна бронза у Кан Чжи Сока по плаванию на спине на 50 метров. Ким Хён Чжу завоевала бронзовую медаль в личном первенстве по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг среди женщин, а Нам Гён Чжин также завоевал бронзу по вольной борьбе в весовой категории до 125 кг. В общей сложности у сборной РК 24 медали – 5 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых.