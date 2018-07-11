Джеймс Мэттис: США не планируют полностью прекращать совместные военные учения с РК

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США сделали шаг к приостановке наиболее крупных учений в качестве жеста доброй воли, связанного с саммитом в Сингапуре. Однако планов приостанавливать проведение других учения нет. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с председателем объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США генералом Джозефом Данфордом. Подводя итоги американо-северокорейского саммита в Сингапуре, президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении прекратить «военные игры» на Корейском полуострове ради диалога с Пхеньяном, поскольку считает их провокационными и дорогостоящими. Речь шла о манёврах Foal Eagle, Ulchi Freedom Guardian и Key Resolve. Отвечая на вопрос о том, какими могут быть следующие шаги, глава Пентагона, сказал, что всё будет зависеть о того, как пойдут дальнейшие переговоры. Он напомнил, что США продолжат морские и воздушные операции с целью воспрепятствовать перегрузке топлива с одного судна на другое в открытом море в нарушение антисеверокорейских санкций Совета Безопасности ООН.