Администрация президента РК ответила на критику о проводимой экономической политике

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Представители администрации президента РК обсудили в Национальном собрании политику экономического роста, основанного на росте доходов. Встреча состоялась ввиду нарастающего шквала критики о несостоятельности политики нынешнего правительства. Секретарь администрации президента Им Чжон Сок пояснил, что экономическая политика остаётся прежней, но при этом увеличение доходов населения должно проходить параллельно с инновационным ростом и справедливой экономикой. Что касается повышения минимального размера оплаты труда, то влияние этой меры на рост доходов населения следует рассматривать комплексно, пояснил Им Чжон Сок. Советник президента по политическим вопросам Чан Ха Сон заявил, что из-за сложной экономической ситуации нынешняя политика может вызывать разногласия, однако текущие вопросы решаются путём обсуждения.