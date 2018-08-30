Возобновление совместных военных учений с США – тема для обсуждения

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Возобновление или приостановка совестных южнокорейско-американских военных учений – тема для обсуждения между двумя союзниками. Об этом заявил в среду представитель администрации президента РК Ким Ый Гём, подчеркнув, что пока данный вопрос не обсуждался. Заявление представителя официального Сеула прозвучало вскоре после того, как министр обороны США Джеймс Мэттис сказал, что Вашингтон больше не планирует откладывать проведение совместных с Сеулом военных учений. Ряд учений стороны отложили в соответствии с сингапурскими договорённостями. Однако данное решение касается лишь крупных учений, которые планировалось на текущий год,- подчеркнул представитель администрации. Вопрос подлежит дальнейшему обсуждению, а решение будет во многом зависеть от прогресса в деле денуклеаризации Севера,- отметил он.