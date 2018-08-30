Более 280 человек пострадали в результате проливных дождей в РК

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Более 280 человек пострадали в результате проливных дождей, более 1.400 домохозяйств оказались затопленными. Об этом сообщила пресс-служба Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Два человека погибли, трое были серьёзно ранены. Один человек считается пропавшим без вести. Ливни нанесли ущерб автомобильным и железным дорогам, системе водоснабжения, предприятиям и магазинам. По состоянию на 11:00 30 августа, приостановлено движение на некоторых участках дорог в уезде Капхён-гун и городе Кимпхо провинции Кёнгидо. Также приостановлено движение поездов на участке от станции Чонгок до станции Ёнхчон. Метеорологическая администрация РК сообщает, что до полудня 31 августа пройдёт сильный ливень в провинции Чхунчхондо и в округе Хонам. Скорость выпадения осадков может превысить 40 мм в час.