Национальное собрание РК примет решение по законопроекту о бюджете страны к 30 ноября

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Южнокорейские парламентарии договорились по срокам рассмотрения законопроекта о бюджете страны на 2019 финансовый год. Так, с 4 по 6 сентября в Национальном собрании выступят лидер правящей Демократической партии Тобуро Ли Хэ Чхан, лидер партии Свободная Корея Ким Сон Тхэ и лидер партии Справедливости Ким Гван Ён. На период с 13 по 18 сентября запланированы бюджетные слушания с участием министров. 10 октября начнётся парламентская проверка. Окончательное решение планируется принять на заседании 30 ноября, после выступления президента Мун Чжэ Ина, которое запланировано на 1 ноября.